Stofzuiger T 10/1 Adv HEPA
Robuust, ultrastil en met oog voor hygiëne: de T 10/1 Adv HEPA bestaat voor 45% uit gerecycled materiaal¹⁾ en biedt naast de hoge zuigkracht een efficiënt HEPA 14-filter en vele accessoires.
De T 10/1 Adv HEPA droogzuiger heeft het HEPA 14-filter om de hoogste veiligheidsnormen te garanderen en staat voor duurzaamheid en uitstekende zuigprestaties. Bovendien overtuigt hij door zijn robuustheid, uitgebreide accessoires en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Grondstoffen worden al bespaard tijdens de productie waarbij gebruik wordt gemaakt van 45 procent gerecycled materiaal¹⁾. De T 10/1 Adv HEPA kenmerkt zich door een ultrastille werking (52 dB[A]) en kan daarom worden gebruikt voor schoonmaak overdag en op geluidsgevoelige locaties. De stofzuiger is wendbaar en stabiel, de container heeft een inhoud van 10 liter. Het heeft een comfortabele draaggreep met een vouwfunctie die ergonomisch comfortabel transporteren mogelijk maakt. Hij is duurzaam en robuust. Bij de levering zijn een spleetzuigmond en een meubelzuigmond inbegrepen, die altijd binnen handbereik op de stofzuiger kunnen worden opgeborgen. De leveringsomvang van de T 10/1 Adv HEPA omvat vele accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichtgewicht, in hoogte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), schakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, spleetzuigmond, meubelzuigmond en HEPA 14-filter .
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Het gebruik van recyclaat vermindert de CO₂-uitstoot.
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige plaatsen. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Handmatige kabeloproller
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|10
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 10/1 Adv HEPA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.