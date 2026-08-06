Stofzuiger T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Robuust en hulpbronnenbesparend: de T 11/1 Classic Adv Re!Plast bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal¹⁾ en biedt een hoge zuigkracht. Meegeleverd: 12 meter insteekbaar netsnoer.
De droogzuiger T 11/1 Classic Adv Re!Plast van Kärcher maakt indruk met zijn eersteklas zuigkracht, robuustheid en een zeer goede prijs-prestatieverhouding. Door te produceren uit 60 procent gerecycled materiaal¹⁾ worden grondstoffen vanaf het begin gespaard en wordt de energiebehoefte verlaagd. Ondanks de hoge zuigkracht werkt het apparaat met een laag geluidsniveau van slechts 61 dB(A), waardoor hij uitermate geschikt is voor geluidsgevoelige locaties. De stofzuiger is compact en kantelbestendig, heeft een containerinhoud van 11 liter, weegt slechts 4 kilogram en is voorzien van een ergonomische draaggreep en elleboogstuk. Dit maakt lange, vermoeidheidsvrije werkperiodes en comfortabel transport mogelijk. De 12 meter lange, insteekbare voedingskabel kan op elk moment eenvoudig door de gebruiker worden vervangen. Direct op de stofzuiger bevindt zich een speciaal opbergvak voor accessoires zoals de zuigbuis en het vloermondstuk. Bij de levering is bovendien een vliesfilterzak inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en innovatief ontwerp met 60% gerecycled materiaalProduceren met verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Door het gebruik van gerecycled materiaal wordt de hoeveelheid CO₂-uitstoot verminderd. Innovatief, duurzaam, robuust en daardoor zeer zuinig apparaat.
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.
Insteekbare stroomkabelProbleemloze vervanging van stroomkabels Het schoonmaken kan zonder onderbreking doorgaan. Geen onnodige en hoge servicekosten.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 61 dB(A)
- Beschermt de gebruiker tijdens het werken.
- Voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Maakt ook zogenaamde dagschoonmaak mogelijk.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
- Eenvoudige en praktische parkeerpositie van de vloerzuigmond op de stofzuiger.
Kabel haak
- Gemakkelijk opbergen van het netsnoer.
- Tijdens transport zit de kabel altijd stevig vast.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|11
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|61
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Kabel haak
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 11/1 ClassicAdv Re!Plast
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.