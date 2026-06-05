Stofzuiger T 15/1 Adv
De T 15/1 Adv kenmerkt zich door robuustheid en is gemaakt van 45% gerecycled materiaal¹⁾. Naast de hoge zuigkracht overtuigt hij door zijn ultrastille werking en ergonomisch design.
De droogzuiger T 15/1 Adv van Kärcher staat voor duurzaamheid, lange levensduur, uitstekende zuigprestaties en ultrastille werking. Bovendien overtuigt hij door zijn robuustheid, uitgebreide accessoires en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Dankzij productie uit 45 procent gerecycled materiaal¹⁾ blijven grondstoffen behouden en wordt de energiebehoefte verlaagd. De krachtige T 15/1 Adv kenmerkt zich door een geluidsarme werking (52 dB[A]) en is zo ultrastil dat hij op elk moment inzetbaar is voor schoonmaak overdag en op geluidsgevoelige locaties. De stofzuiger is wendbaar en stabiel, de container heeft een inhoud van 15 liter. Het heeft een scharnierende draaggreep voor draagcomfort. Bovendien is hij extreem duurzaam en robuust, net als het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Bij de levering zijn een spleetzuigmond en een meubelzuigmond inbegrepen, die altijd binnen handbereik op de stofzuiger kunnen worden opgeborgen. De leveringsomvang van de T 15/1 Adv omvat talrijke accessoires: zuigslang, antistatische bocht, lichte in lengte verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), schakelbare vloerzuigmond, parketzuigmond, spleetzuigmond en meubelzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Het gebruik van recyclaat vermindert de CO₂-uitstoot.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerpErgonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen. Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep. Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Handmatige kabeloproller
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Permanente hoofdfiltermand
- Duurzaam, robuust en duurzaam.
- Gemaakt van fleece.
- Handwas op 30°C en herbruikbaar.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|15
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Alle kunststof onderdelen, met uitzondering van accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 15/1 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.