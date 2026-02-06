Stofzuiger T 15/1 Adv HEPA
De T 15/1 Adv HEPA is gericht op hygiëne, is duurzaam en ultrastil en biedt naast de hoge zuigkracht een effectief HEPA 14-filter en vele accessoires.
De T 15/1 Adv HEPA droogzuiger staat voor: hoge zuigkracht, ultrastille werking, robuustheid, indrukwekkende prijs-prestatieverhouding en uitgebreide accessoires. Het HEPA 14-filter garandeert de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes. De robuustheid komt onder meer tot uiting in het chassis, de behuizing, de bumper en de grote wielen. Door te produceren uit 45 procent gerecycled materiaal* worden grondstoffen gespaard. Omdat de 15/1 Adv HEPA ultrastil werkt met een geluidsniveau van slechts 52 dB(A), is hij ideaal voor schoonmaak overdag en geluidsgevoelige locaties. Hij is compact, stabiel en wendbaar en heeft een containerinhoud van 15 liter. Met de scharnierende draagbeugel kan de stofzuiger ergonomisch en dicht aan het lichaam worden vervoerd. Het spleetmondstuk en het meubelmondstuk worden meegeleverd en kunnen altijd binnen handbereik op de stofzuiger worden opgeborgen. De T 15/1 Adv HEPA wordt geleverd met een bijzonder uitgebreid assortiment accessoires: zuigslang, antistatisch bochtstuk, lichtgewicht, in lengte verstelbare telescopische zuigbuis van aluminium, schakelbaar vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk, meubelzuigmond en HEPA 14-filter .
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust: 45% gerecycled materiaalProductie: verminderd gebruik van grondstoffen en energie. Het gebruik van recyclaat vermindert de CO₂-uitstoot.
Zeer effectief HEPA 14-filterVoor de hoogste veiligheidsnormen op hygiënegevoelige plaatsen. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie: 99,995%.
Ultrastil: vrijwel stil werken met slechts 52 dB(A)Ideaal voor schoonmaak overdag. Minder geluidsoverlast, zelfs 's nachts. Vermindert risico's zoals stress of gehoorschade.
Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
- Ergonomisch transport: kan dicht bij het lichaam worden gedragen.
- Ergonomische elleboog en comfortabele draaggreep.
- Ruimtebesparend en slim: snel opbergen gemakkelijk gemaakt.
Insteekbare stroomkabel
- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis.
- Het reinigingsproces kan naadloos doorgaan.
- Bespaart onnodige en hoge servicekosten.
Handmatige kabeloproller
- Rol het netsnoer eenvoudig in een mum van tijd op.
- Bespaart tijd: rolt de kabel in slechts enkele seconden op.
- Het netsnoer draait niet en is altijd opgerold.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport mogelijk, zelfs met één hand.
- Makkelijk over bordessen en trappen te dragen.
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
- Grote knop om aan/uit te zetten.
- Snelle en eenvoudige bediening met de voet of met de hand.
- Praktische parkeerpositie voor nette opslag.
Uitgebreide accessoires
- Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
- Hoogwaardige filtermand en filterzak van vlies.
- In hoogte verstelbare, lichtgewicht telescopische zuigbuis van aluminium.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Spleetmondstuk en meubelmondstuk: opgeborgen in de kop van het apparaat.
- Ruimtebesparend opbergen, altijd bij de hand.
- Veilig en comfortabel transport van apparaat en accessoires.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|585
|Containerinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|12
|geluidsniveau (dB(A))
|52
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle kunststof onderdelen behalve accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Aluminium
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Parket mondstuk
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- HEPA-filtertype: HEPA 14-filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof met gerecycled materiaal
- Slim kabelopwikkelsysteem
- Insteekbare stroomkabel: standaard
- Opvouwbare ergonomische draaggreep
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, winkels en schoonmaak van gebouwen
- Harde vloeren
- vloerbedekking
- Reiniging overdag
Accessoires
Reserveonderdelen T 15/1 Adv HEPA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.