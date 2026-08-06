Stofzuiger T 7/1 Classic Adv
De T 7/1 Classic Adv maakt indruk met zijn ergonomische ontwerp, goede prijs-prestatieverhouding en uitstekende zuigprestaties. Voorzien van insteekbaar, eenvoudig te vervangen stroomkabel.
De compacte T 7/1 Classic Adv droogzuiger is met 62 dB(A) extreem stil en is dankzij zijn uitstekende zuigkracht ideaal voor tapijt en harde oppervlakken. Dankzij het lage gewicht en de ergonomische draaggreep kan hij gemakkelijk met één hand worden vervoerd, zelfs op trappen en bordessen. Het onderstel, voorzien van 2 vaste- en 2 zwenkwielen, zorgt voor goede spooreigenschappen en de handig gevormde zuigbocht maakt comfortabel werken mogelijk, ook bij langdurig gebruik. De container van 7 liter wordt beschermd door een stootrand, waardoor schade aan muren, meubilair en de stofzuiger zelf wordt voorkomen. De insteekbare stroomkabel van de T 7/1 Classic Adv is 7,5 meter lang en kan indien nodig door de gebruiker in een mum van tijd worden vervangen. Tot de uitrusting behoort bovendien standaard een vliesfilterzak.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtMoeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen. Lager gewicht bij identiek containervolume vergeleken met de concurrentie. Maakt langdurig en moeiteloos werken mogelijk.
Uitstekende zuigprestatiesProfessionele kwaliteit. Goede prijs-kwaliteitverhouding.
Insteekbare stroomkabelEenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder voorafgaande kennis. Het reinigingsproces kan zonder onderbreking doorgaan. Geen onnodige en hoge servicekosten.
Kabel haak
- Gemakkelijk opbergen van het netsnoer.
- Veilige kabelbevestiging tijdens transport.
Permanente hoofdfiltermand
- Gemaakt van duurzaam fleece.
- Duurzaam: kan met de hand gewassen worden op 30°C.
Robuuste bumper
- Beschermt meubels, muren en apparatuur tegen beschadiging.
Laag bedrijfsgeluid van slechts 62 dB(A)
- Zacht voor de gebruiker tijdens het werk.
- Ook voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Maakt ook zogenaamde dagschoonmaak mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luchtverplaatsing (l/s)
|40
|Nominaal vermogen (W)
|850
|Containerinhoud (l)
|7
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|375 x 285 x 310
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 3 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 350 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- Motorbeschermingsfilters
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Kabel haak
- Insteekbare stroomkabel: standaard
Toepassingen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 7/1 Classic Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.