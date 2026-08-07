Sproei-extractie apparaat Puzzi 10/1 met bekledingsmondstuk
De krachtige Puzzi 10/1 sproei-extractiemachine met bekledingssproeikop verwijdert grondig en efficiënt vlekken uit textieloppervlakken, zoals gestoffeerde meubels of autostoelen.
Overtuigt met eersteklas, hygiënische reinigingsresultaten en hoge efficiëntie: de robuuste Puzzi 10/1 sproei-extractiemachine met bekledingssproeier van Kärcher voor het verwijderen van vlekken op kleine tot middelgrote textieloppervlakken. Door het diep inspuiten van de reinigingsoplossing in de textielvezels en het daaropvolgende opzuigen met uitstekende prestaties droogt het textiel snel en is het snel weer klaar voor gebruik. De sproei-extractiemachine wordt standaard geleverd met een bekledingssproeier, voor krappe ruimtes zoals het interieur van voertuigen. De grote drukknoppen, die met de hand of voet bediend kunnen worden, zijn uiterst comfortabel in gebruik. Dankzij de ergonomische draaggreep is het transport ook moeiteloos met één hand. Het apparaatdeksel en de handsproeier zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. De sproei-extractiemachine heeft een praktische kabelhaak voor het veilig opbergen van de stroomkabel en daarmee ook voor eenvoudig transport en opbergen van het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesUitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect. Snel drogend dankzij een zeer hoog zuigvermogen. Extreem fijn en gelijkmatig spuitbeeld uit de meubelzuigmond.
Professionele kwaliteit: extreem robuust en duurzaamEfficiënte pomp met lange levensduur. Krachtige turbine met uitstekende terugzuigprestaties. Robuust ontwerp en stootrand beschermen het apparaat tegen stoten en slagen
Praktisch mondstuk voor bekledingEenvoudige en grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels. Ideaal voor het reinigen van het interieur van voertuigen. 110 millimeter breed mondstuk om in het spuit-/zuigpistool te steken.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Ergonomische draagbeugel
- Transport met één hand over bordessen en trappen.
- Bevestigingsmogelijkheid voor zuigbuis en spuit-/zuigpistool.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en comfortabel transport.
Kabel haak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|20 - 25
|Luchtverplaatsing (l/s)
|74
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|10 / 9
|krachtturbine (W)
|1250
|Vermogen pomp (W)
|40
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|10,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|690 x 325 x 440
Verpakkingsinhoud
- Bekledingszuigmond
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs, 2 Stuk(s)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabel haak
- spuit-/zuigpistool
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
- Mondstuk: Bekledingszuigmond, Blauw
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor de gerichte behandeling van vlekken op textieloppervlakken
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 10/1 met bekledingsmondstuk
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.