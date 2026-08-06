Sproei-extractie apparaat Puzzi 8/1 Adv
Geleverd met een tapijtzuigmond en een korte bekledingzuigmond – de Puzzi 8/1 Adv sproei-extractiereiniger is ontworpen voor een snelle en grondige reiniging van meubelstoffen en tapijten.
Dankzij de hoge zuigkracht levert de professionele Puzzi 8/1 Adv sproei-extractiereiniger van Kärcher uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten en zorgt hij ervoor dat textieloppervlakken snel weer bruikbaar zijn. Hiervoor spuit de sproei-extractiemachine de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en verwijdert deze vervolgens weer met het losgemaakte vuil. Dit maakt hem perfect voor het reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken. Het robuuste, compacte ontwerp garandeert een lange levensduur en dus een hoge kosteneffectiviteit – ideaal voor facilitaire dienstverleners, de hotel- en horecasector of voor het reinigen van voertuiginterieurs. Het apparaatdeksel, de bekledingszuigmond en de vloerzuigmond zijn transparant voor een beter zicht op het vuile water. Een kijkvenster in de handgreep vergroot de controlemogelijkheden nog verder. Het lage gewicht van de Puzzi 8/1 Adv en een ergonomische draaggreep maken het mogelijk om hem met één hand te vervoeren. Grote drukknoppen die met de hand of voet te bedienen zijn, verhogen het gebruiksgemak.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte vezeldiepe reiniging van textiel- en tapijtoppervlakken. Sneldrogend en weer toegankelijk dankzij zeer goede zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met een zichtbaar voor en na effect.
Ergonomisch ontworpen en extra korte bekledingszuigmondBediening met één vinger en drukknopbediening. Praktische knopvorm maakt verschillende vasthoudposities mogelijk. Rood mondstuk met mondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
Uitgebreide set voor tapijtreinigingFlexibele zuiglip voor optimale zuighoek en beste droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigpijp. Ergonomische tweehandengreep voor meer gebruiksgemak.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerp
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Quickstart-illustratie voor eenvoudige bediening.
Gemakkelijk te gebruiken met 2 grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-staps methode: gecombineerd spuiten en stofzuigen in één handeling.
- 2-staps methode: op de vezels sprayen en laten inwerken – daarna stofzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° zwenkwielen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Opvouwbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van het netsnoer.
- Praktisch en kabelvriendelijk.
- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.
Groot open vulgat voor zoet water
- Handig, veilig en snel vullen met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximale niveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van het apparaat.
Geïntegreerde opbergruimte voor bekleding en tapijtmondstuk
- Dankzij de clipconstructie is het meubelmondstuk altijd binnen handbereik.
- Geïntegreerde zuigbuishouder met vloerzuigmond in de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Vers/vuilwatertank (l)
|8 / 7
|krachtturbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
Verpakkingsinhoud
- Kort meubelmondstuk met handgreep
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabel haak
- Vloermondstuk: 240 mm
- spuit-/zuigpistool
- D-handgreep voor sproei-/sifonbuis
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoirehouder voor stoffering/spleetzuigmond
- Geïntegreerde accessoirehouder voor vloermondstuk
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
- Voor het reinigen van bekleding en textiele oppervlakken in hygiënisch gevoelige ruimten
- Voor dieptereiniging van tapijten en textiele vloerbedekking
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen Puzzi 8/1 Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.