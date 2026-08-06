accu sproei-/extractiereiniger Puzzi 9/1 Bp Adv
Voor maximale bewegingsvrijheid bij vezeldiepe reiniging: Onze robuuste Puzzi 9/1 Bp Adv accu sproei-extractie-reiniger met meubelzuigmond en vloerzuigmond.
Met een robuust ontwerp en draadloze flexibiliteit: de Puzzi 9/1 Bp Adv draadloze sproei-extractiereiniger. Als enige professionele accu-aangedreven sproei-extractiemachine op de markt, overtuigt deze Puzzi keer op keer met zijn uitzonderlijke prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het diep reinigen van bekleding, tapijten en andere textieloppervlakken, of het nu gaat om hotels of horeca, voertuigreiniging of schoonmaak van gebouwen. Ondanks zijn kracht is deze Puzzi extreem stil, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbare ruimtes: bovendien zorgt de ergonomisch ontworpen handgreep ervoor dat hij gemakkelijk met één hand kan worden gedragen. Voor het beste reinigingsresultaat wordt de reinigingsoplossing diep in de textielvezels gespoten en vervolgens samen met het losgemaakte vuil weer opgezogen. Standaard meegeleverd: bekledingsmondstuk, sproei-zuigslang, vloermondstuk, sproei-extractiebuis, reservoir voor schoon en vuil water, geïntegreerde opbergruimte voor accessoires en nog veel meer. Bij bestelling van deze machinevariant dient u er rekening mee te houden dat de krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu en de bijbehorende snellader apart besteld moeten worden.
Kenmerken en voordelen
Krachtige Kärcher Battery Power+ 36V batterijDraadloze bewegingsvrijheid. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Compatibel met alle machines van het 36 V Kärcher Battery Power+ accuplatform.
Duurzaam, robuust machineontwerpLange levensduur zorgt voor een hoog rendement. Robuuste en slijtvaste membraanpomp. Twee grote knoppen die met de hand of voet worden bediend voor het gemak.
Uitgebreide set voor tapijtreinigingFlexibele zuiglip voor optimale zuighoek en beste droogresultaten. 240 mm brede vloerzuigmond met geïntegreerde sproei-/zuigpijp. Ergonomische tweehandengreep voor meer gebruiksgemak.
Verwijderbare, slimme 2-in-1 container
- Snel en eenvoudig de verswatertank vullen.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Snelstartillustratie Puzzi 9/1 Bp voor meer gebruikersveiligheid.
Ergonomische draagbeugel
- Handig transport met één hand.
- Handig uitgebalanceerde machine.
- Zuigbuishouder geïntegreerd in draaggreep voor veilig en comfortabel transport.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Alle accessoires kunnen handig op de machine worden opgeborgen en zijn dus altijd binnen handbereik.
- Praktisch, ingebouwd opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten.
- Veilige opslag, ook tijdens transport.
Praktisch mondstuk voor bekleding
- Eenvoudige en grondige reiniging van bekleding en gestoffeerde meubels.
- Ideaal voor het reinigen van het interieur van voertuigen.
- Dankzij zijn kleine formaat is hij bij uitstek geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.
Lichtgewicht
- Moeiteloos transport, zelfs met één hand, over bordessen en trappen.
- Maakt lange, vermoeidheidsvrije werkintervallen mogelijk.
- Lichtgewicht instapmodel.
Laag bedrijfsgeluid
- Zelfs geschikt voor reiniging in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts.
- Verhoogt het gebruikerscomfort.
- Zeer stille machine voor het instapsegment.
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproei-extractieslang
- De reinigingsoplossing wordt onder druk diep in de vezels gespoten.
- Grondige afzuiging van reinigingsoplossing en ingesleten vuil.
- Snel rijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Vers/vuilwatertank (l)
|9 / 7
|Luchtverplaatsing (l/s)
|57
|Vacuüm (kPa)
|15
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|0,5
|Sproeidruk (MPa)
|0,16 - 0,22
|krachtturbine (W)
|550
|Vermogen pomp (W)
|4
|Vermogen (W)
|575
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|ID accessoires ( )
|ID 32
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|58 / 81
|Laadstroom (A)
|6
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|540 x 332 x 460
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Sproei-extractiebuis: 1 Stuk(s), 700 mm, Metaal
- Motorbeschermingsfilters
- Waterfilter
- Bekledingszuigmond
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabs, 2 tabs
- spuit-/zuigpistool
Uitvoering
- Slang transportvergrendeling
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van stoffering en gestoffeerde meubelen
- Voor tussentijdse reiniging en gerichte vlekkenverwijdering op tapijt
- Voor het reinigen van alle textieloppervlakken – inclusief auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van gestoffeerde autostoelen
- Voor gerichte vezeldiepe reiniging van kleinere tapijtoppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen Puzzi 9/1 Bp Adv
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.