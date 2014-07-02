Sproei-extractie apparaat PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor Puzzi 10/2
Extra borstelwals voor de Puzzi 10/2 waardoor de basiscapaciteit verhoogt met ongeveer 35 %.
De PW 30/1 powerborstelwals werd ontwikkeld als optioneel toebehoren voor de Puzzi 10/2 voor een nog intensievere vezeldiepe reiniging. Deze roterende borstel vergroot de normale reinigingsprestatie met ongeveer 35%. Met dit apparaat kunt u in één beweging sproeien, borstelen en stofzuigen. Dankzij zijn grotere werkbreedte van 315 mm (235 mm voor de PW 10) verhoogt de oppervlakteprestatie met 25 %, en is de PW 30/1 een duidelijk efficiënter reinigingssysteem met uitstekende reinigingsresultaten in combinatie met de Puzzi 10/2.
Kenmerken en voordelen
Roterende borstelsVoor het intensiveren van het reinigingsproces en het uitlijnen van de tapijtvezels.
Grotere oppervlakteprestatieVerbetering van de oppervlakteprestaties tot 35 procent.
Transparant inspectievensterInspectievenster bij waskop voor continue bewaking van retouraanzuiging.
Gebruiksvriendelijk
- Snelle en eenvoudige bevestiging in plaats van het vloermondstuk.
- De rotatie van de rolborstel vergemakkelijkt het werken met de PW 30/1.
- Eenvoudig starten met tuimelschakelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|40 - 55
|Krachtige borstelmotor (W)
|60
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Kabellengte (m)
|4
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 260 x 835
Toepassingen
- vloerbedekking
Reserveonderdelen PW 30/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.