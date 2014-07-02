Sproei-extractie apparaat PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor Puzzi 10/2

Extra borstelwals voor de Puzzi 10/2 waardoor de basiscapaciteit verhoogt met ongeveer 35 %.

De PW 30/1 powerborstelwals werd ontwikkeld als optioneel toebehoren voor de Puzzi 10/2 voor een nog intensievere vezeldiepe reiniging. Deze roterende borstel vergroot de normale reinigingsprestatie met ongeveer 35%. Met dit apparaat kunt u in één beweging sproeien, borstelen en stofzuigen. Dankzij zijn grotere werkbreedte van 315 mm (235 mm voor de PW 10) verhoogt de oppervlakteprestatie met 25 %, en is de PW 30/1 een duidelijk efficiënter reinigingssysteem met uitstekende reinigingsresultaten in combinatie met de Puzzi 10/2.

Kenmerken en voordelen
Sproei-extractie apparaat PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor Puzzi 10/2: Roterende borstels
Roterende borstels
Voor het intensiveren van het reinigingsproces en het uitlijnen van de tapijtvezels.
Sproei-extractie apparaat PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor Puzzi 10/2: Grotere oppervlakteprestatie
Grotere oppervlakteprestatie
Verbetering van de oppervlakteprestaties tot 35 procent.
Sproei-extractie apparaat PW 30/1 Elektrisch aangedreven waskop voor Puzzi 10/2: Transparant inspectievenster
Transparant inspectievenster
Inspectievenster bij waskop voor continue bewaking van retouraanzuiging.
Gebruiksvriendelijk
  • Snelle en eenvoudige bevestiging in plaats van het vloermondstuk.
  • De rotatie van de rolborstel vergemakkelijkt het werken met de PW 30/1.
  • Eenvoudig starten met tuimelschakelaar.
Specificaties

Technische gegevens

Zijborstel voor nat vuil (m²/u) 40 - 55
Krachtige borstelmotor (W) 60
Spanning (V) 220 - 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Kabellengte (m) 4
Kleur Antraciet
Gewicht zonder accessoires (kg) 5,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 350 x 260 x 835
Toepassingen
  • vloerbedekking
