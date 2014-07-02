Tapijtreiniger BRS 43/500 C
Levert uitstekende reinigingsresultaten en zorgt ervoor dat tapijten binnen 20 minuten voldoende droog zijn om opnieuw te kunnen belopen. Het apparaat reinigt tapijten grondig met behulp van encapsulation-technologie (inkapseling) en een minimum aan inspanningen en storingstijden.
Kärchers BRS 43/500 C tapijtreiniger voor de tussenreiniging van tapijtoppervlakken levert uitstekende reinigingsresultaten. Tussenreiniging gebeurt door het tapijt te besproeien met water en reinigingsmiddel, dit in te wrijven met contraroterende borstels en 20 minuten later te stofzuigen met een verticale stofzuiger. Het tapijt is dan opnieuw beloopbaar. Met Kärchers innovatieve, sneldrogende tapijtreinigingsmiddel RM 768, dat vuildeeltjes losmaakt van de tapijtvezels door ze in te kapselen, verloopt de tussenreiniging heel doeltreffend en geeft dit meteen een verbazingwekkend resultaat.
Kenmerken en voordelen
2 contraroterende walsborstels
- Hoge reinigingscapaciteit door hoge borsteldruk.
- Reinigt de vezels gelijktijdig vanaf 2 kanten en richt de vezels op.
- Zorgt voor een gelijkmatig bodemcontact, ook bij oneffenheden.
2 in 1
- Vezels reinigen en vegen in 1 werkfase.
- Incl. vuilreservoir.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u)
|300
|Sproeidruk tussenreiniging (bar)
|3,4
|Sproeihoeveelheid tussenreiniging (l/min)
|0,38
|Vers/vuilwatertank (l)
|7,5
|Krachtige borstelmotor (W)
|370
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|25
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|32,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Verpakkingsinhoud
- iCapsol-tank on-board
- Aantal walsborstels: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Werkrichting: Vooruit of achteruit
- iCapsolbedrijf