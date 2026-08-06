Veeg-/zuigmachine KM 150/500 R LPG
LPG-aangedreven, volledig hydraulische industriële veegmachine met driewielige achterbesturing. Voor zware toepassingen in bouwmaterialen, metaal of gieterijen en andere vuilintensieve industrieën.
De robuuste, volledig hydraulische en LPG-aangedreven industriële veegmachine KM 150/500 R LPG voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor extreme toepassingen, bijvoorbeeld in bouwmaterialen, metaal of gieterijen, maar ook in alle andere vuilintensieve industrieën. Dankzij het stofblikprincipe worden fijn vuil en grof vuil betrouwbaar opgenomen. De hoofdborstel past zich automatisch aan oneffen terrein aan en het innovatieve veegsysteem reduceert slijtage tot een minimum. De hoofdborstel is in een handomdraai te verwisselen zonder gereedschap. De vuilcontainer sluit automatisch tijdens het transport. Twee horizontaal geïnstalleerde vlakfilters zorgen voor schone lucht, zelfs bij sterk stof. Het filter wordt met een druk op de knop gereinigd met een zeer effectieve dubbele wisser. Het filter is gemakkelijk toegankelijk en kan eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen. En ook de motor is goed bereikbaar. Dankzij het EASY-bedieningsconcept kunnen de basisfuncties comfortabel met een draaiknop worden bediend. Een cycloonvoorfilter reinigt de lucht nog voordat deze in het motorfilter komt en verlengt de levensduur aanzienlijk.
Kenmerken en voordelen
Krachtig filtersysteem
- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.
Comfortabele werkplek
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning
Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk
- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.
Classic-variant met dieselmotor
- Eenvoudige bediening met hendel.
- Groot vlakfilter met filteroppervlak van 10,5 m².
- Volledig hydraulische aandrijving.
Werking op lpg
- Voor gebruik buitens- en binnenshuis.
- Geringe CO₂-emissies.
- Eenvoudige vervanging van de LPG-fles.
Dubbele filterschraper
- Uiterst effectieve filterreiniging.
- Te bedienen met een druk op de knop.
Stoffer-en-blikprincipe
- Goede opname van fijn en grof stof
- Geringe stofopwaaiing.
Uitgebreid assortiment accessoires en bevestigingssets
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Overtuigende uitrusting (bijv. comfortcabine,airconditioning, verwarming).
- Naar wens met tweede en derde Zijbezem.
Volledig hydraulisch aandrijfsysteem, evenals aandrijving van hoofdborstel en zijborstel
- Bijzonder onderhoudsarm.
- Geen slijtage.
- Bijzonder lange levensduur.
Cycloonvoorafscheider
- Verhoogde levensduur van motorfilter.
- Langere onderhoudsintervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|LPG
|Tractie-aandrijving
|4-taktmotor
|Motorenfabrikant
|Kubota
|Aandrijving - vermogen (kW)
|22
|Zijborstel voor nat vuil (m²/u)
|18000
|Werkbreedte (mm)
|1200
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|1500
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1800
|Vuilreservoir (l)
|500
|hellingsgraad (%)
|18
|Werksnelheid (km/u)
|12
|Filteroppervlak (m²)
|7
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|1317
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|1317
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1317
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Verpakkingsinhoud
- Wielen, pneumatisch
Uitvoering
- Manuele filterreiniging
- Instelbare hoofdbezem
- Stuurbekrachtiging
- Instelbare zuigkracht
- Stoffer-en-blikprincipe
- rijaanduiding - voorwaarts
- rijaanduiding - achterwaarts
- Afzuiging
- Hydraulische hooglediging
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Bedrijfsurenteller
- Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)
- Zijbezem, automatisch pendelend
Toepassingen
- Voor industrie (gieterij, cementfabriek), logistiek en magazijnen, parkeergarages en -plaatsen, bouwbedrijf en (lucht)havens