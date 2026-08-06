De robuuste, volledig hydraulische en LPG-aangedreven industriële veegmachine KM 150/500 R LPG voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor extreme toepassingen, bijvoorbeeld in bouwmaterialen, metaal of gieterijen, maar ook in alle andere vuilintensieve industrieën. Dankzij het stofblikprincipe worden fijn vuil en grof vuil betrouwbaar opgenomen. De hoofdborstel past zich automatisch aan oneffen terrein aan en het innovatieve veegsysteem reduceert slijtage tot een minimum. De hoofdborstel is in een handomdraai te verwisselen zonder gereedschap. De vuilcontainer sluit automatisch tijdens het transport. Twee horizontaal geïnstalleerde vlakfilters zorgen voor schone lucht, zelfs bij sterk stof. Het filter wordt met een druk op de knop gereinigd met een zeer effectieve dubbele wisser. Het filter is gemakkelijk toegankelijk en kan eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen. En ook de motor is goed bereikbaar. Dankzij het EASY-bedieningsconcept kunnen de basisfuncties comfortabel met een draaiknop worden bediend. Een cycloonvoorfilter reinigt de lucht nog voordat deze in het motorfilter komt en verlengt de levensduur aanzienlijk.