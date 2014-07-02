Conector Universal

Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru manevrare usoara.

Conectarea, deconectarea si repararea se realizeaza intr-un mod simplu - cu cuplajul universal al furtunului ,intr-un mod practic si ergonomic de la Karcher. Sistemul cu conectori, flexibil, simplifica irigarea gradinilor si suprafetelor mici si mari. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplajelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cuplajul universal al furtunului este compatibil cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si cu toate sistemele de prindere cu clck disponibile.

Caracteristici si beneficii
Design ergonomic
  • Pentru a facilita utilizarea.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Potrivit pentru toate furtunurile de gradina

Specificatii tehnice

Date tehnice

Diametru 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Culoarea Galben
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 33 x 42
Produse compatibile

PREMII

Schlauchkupplungen Universal

Recomandare conector furtun universal

Conectorul furtun universal a fost catalogat ca "foarte bun" (1,3) in cadrul unui test pe teren in revista "selbst ist der Mann" si a primit o recomandare.