Mlazni pištolj

Kratko vreme podešavanja, lak transport, trenutni prekid dovoda vode – mlazni pištolj je priuštiv način čišćenja svih vrsta malih i srednjih površina. Podesiv pritisak/zapremina vode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 3,4
Kompatibilni uređaji