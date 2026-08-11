Teleskopska šipka TL 10 C

Teleskopska cev TL 10 C od ugljeničnih vlakana. Domet do 10 m i praktične brzorastavne spojnice. Multifunkcionalna primena za čišćenje fasada, prozora i solarnih panela.

Osim raznovrsnog polja primene uz korišćenje visokog i niskog pritiska za pranje prozora, fasada i solarnih panela, teleskopskom cevi TL 10 C moguće je i usisavanje, na primer, prašine sa cevovoda. Izrađena je od visokokvalitetnih ugljeničnih vlakana, a zahvaljujući brzorastavnim spojnicama i podešavanju sile stezanja bez alata kako bi se dostigla dužina do 10 m TL 10 C oduševljava maksimalnom krutošću i minimalnom težinom. Integrisani uređaj protiv uvrtanja i rotirajuća baza pružaju još bezbedniji i ergonomičniji rad. Za bazu se može zakačiti kuka za bezbedno postavljanje uprtača.

Obeležja i prednosti
Teleskopska šipka TL 10 C: Multifunkcionalna primena
Multifunkcionalna primena
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.
Teleskopska šipka TL 10 C: Maksimalna udobnost
Maksimalna udobnost
Blokiranje rotiranja cevi za bezbedno i ergonomično rukovanje. Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi. Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.
Teleskopska šipka TL 10 C: Jako podesno za operatera
Jako podesno za operatera
Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnica bez alata. Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi. Baza sa prorezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.
Maksimalna bezbednost
  • Haptičan i vidljiv izvlačivi stoper sprečava nenamernu demontažu.
  • Električno neprovodljivi osnovni element cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2,2 - 10
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Materijal Ugljenik
Elementi 7
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 9,3

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Blokiranje rotiranja
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crevo
  • Izvlačivi graničnik
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
  • Moguće je i usisavanje na velikim visinama
Pribor