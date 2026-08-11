Osim raznovrsnog polja primene uz korišćenje visokog i niskog pritiska za pranje prozora, fasada i solarnih panela, teleskopskom cevi TL 10 C moguće je i usisavanje, na primer, prašine sa cevovoda. Izrađena je od visokokvalitetnih ugljeničnih vlakana, a zahvaljujući brzorastavnim spojnicama i podešavanju sile stezanja bez alata kako bi se dostigla dužina do 10 m TL 10 C oduševljava maksimalnom krutošću i minimalnom težinom. Integrisani uređaj protiv uvrtanja i rotirajuća baza pružaju još bezbedniji i ergonomičniji rad. Za bazu se može zakačiti kuka za bezbedno postavljanje uprtača.