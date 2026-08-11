Teleskopska šipka TL 14 C

Maksimalna krutost uz minimalnu težinu: teleskopska cev TL 14 C napravljena od ugljeničnih vlakana. Izuzetna dužina od 14 m, multifunkcionalnost i lakoća korišćenja zahvaljujući brzorastavnim spojnicama.

Uz domet do 14 m telskopska cev TL 14 C izrađena od krutih i laganih ugljeničnih vlakana nudi neograničene mogućnosti primene. Može se koristiti za pranje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, kao i pod visokim i niskim pritiskom, a uz to se može koristiti i za usisavanje, npr. oluka. Skraćivanje i produžavanje je izuzetno jednostavno zahvaljujući inovativnim brzorastavnim spojnicama, a silu stezanja moguće je individualno podešavati i prilagođavati bez korišćenja alata. Rotirajuća baza sa kukom za postavljanje uprtača, kao i jedinstvena zaštita od uvrtanja, osiguravaju veoma bezbedne i ergonomične uslove rada.

Obeležja i prednosti
Teleskopska šipka TL 14 C: Multifunkcionalna primena
Multifunkcionalna primena
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.
Teleskopska šipka TL 14 C: Maksimalna udobnost
Maksimalna udobnost
Blokiranje rotiranja cevi za bezbedno i ergonomično rukovanje. Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi. Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.
Teleskopska šipka TL 14 C: Jako podesno za operatera
Jako podesno za operatera
Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnica bez alata. Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi. Baza sa prorezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.
Maksimalna bezbednost
  • Haptičan i vidljiv izvlačivi stoper sprečava nenamernu demontažu.
  • Električno neprovodljivi osnovni element cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2,4 - 14
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Materijal Ugljenik
Elementi 10
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 10,2

Scope of supply

  • Vacuuming
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Blokiranje rotiranja
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crevo
  • Izvlačivi graničnik
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
  • Moguće je i usisavanje na velikim visinama
Pribor