Uz domet do 14 m telskopska cev TL 14 C izrađena od krutih i laganih ugljeničnih vlakana nudi neograničene mogućnosti primene. Može se koristiti za pranje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, kao i pod visokim i niskim pritiskom, a uz to se može koristiti i za usisavanje, npr. oluka. Skraćivanje i produžavanje je izuzetno jednostavno zahvaljujući inovativnim brzorastavnim spojnicama, a silu stezanja moguće je individualno podešavati i prilagođavati bez korišćenja alata. Rotirajuća baza sa kukom za postavljanje uprtača, kao i jedinstvena zaštita od uvrtanja, osiguravaju veoma bezbedne i ergonomične uslove rada.