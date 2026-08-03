Teleskopska šipka TL 7 F

Teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od robustnog i laganog staklenog vlakna. Sa praktičnim brzorastavnim spojnicama za lako skraćivanje i produžavanje.

Savršena za pranje prozora, fasada i solarnih panela sa četkama i osmoznom vodom – teleskopska cev TL 7 F dužine do 7 m izrađena od staklenih vlakana. Praktične brzorastavne spojnice omogućavaju udobno skraćivanje i produživanje, a silu stezanja moguće je individualno podešavati i prilagođavati bez korišćenja alata. Rotirajuća baza omogućava jednostavan i ergonomičan rad – ako je potrebno, na bazu se direktno može zakačiti uprtač.

Obeležja i prednosti
Teleskopska šipka TL 7 F: Multifunkcionalna primena
Multifunkcionalna primena
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.
Teleskopska šipka TL 7 F: Maksimalna udobnost
Maksimalna udobnost
Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi. Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.
Teleskopska šipka TL 7 F: Jako podesno za operatera
Jako podesno za operatera
Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnica bez alata. Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi. Baza sa prorezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.
Maksimalna bezbednost
  • Haptičan i vidljiv izvlačivi stoper sprečava nenamernu demontažu.
  • Električno neprovodljivi osnovni element cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2 - 7
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Materijal Staklene niti
Elementi 5
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 5,1

Scope of supply

  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crevo
  • Izvlačivi graničnik
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
Pribor