Teleskopska šipka TL 7 H

Multifunkcionalna hibridna teleskopska cev TL 7 H napravljena od čvrste ali lagane mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana. Teleskopska zahvaljujući brzorastavnim spojnicama. Domet do 7 m.

Namenjena za pranje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, pod niskim pritiskom i četkama ili pod malim pritiskom. Naša hibridna teleskopska cev TL 7 F dometa do 7 m ima više namena. Napravljena od specijalne mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana: ističe se vrhunskom krutošću i ujedno veoma malom težinom. Inovativne brzorastavne spojnice omogućavaju praktično skraćivanje i produžavanje, dok integrisani uređaj protiv uvrtanja i rotirajuća osnova omogućavaju najveći stepen ergonomije tokom rada. Podešavanje sile stezanja bez alata i prema korisniku takođe olakšava rukovanje. Osim toga, za kuku na osnovi može se zakačiti uprtač.

Obeležja i prednosti
Teleskopska šipka TL 7 H: Multifunkcionalna primena
Multifunkcionalna primena
Za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela osmoznom vodom. Za čišćenje pod niskim ili visokim pritiskom pomoću četki za pranje.
Teleskopska šipka TL 7 H: Maksimalna udobnost
Maksimalna udobnost
Blokiranje rotiranja cevi za bezbedno i ergonomično rukovanje. Brzorastavne spojnice za brzo i lako odvajanje zatezača cevi. Rotirajuća baza omogućava jednostavno i ergonomično rukovanje.
Teleskopska šipka TL 7 H: Jako podesno za operatera
Jako podesno za operatera
Podešavanje sile zatezanja brzorastavnih spojnica bez alata. Stezaljke za kačenje creva za spoljašnost mlazne cevi. Baza sa prorezima za postavljanje kaiša i okvira za nošenje.
Maksimalna bezbednost
  • Haptičan i vidljiv izvlačivi stoper sprečava nenamernu demontažu.
  • Električno neprovodljivi osnovni element cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina teleskopske drške (m) 2 - 7
Ulazna temperatura (°C) max. 60
Materijal Hibrid
Elementi 5
Priključni navoj M 18
Težina sa ambalažom (kg) 4,6

Scope of supply

  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Blokiranje rotiranja
  • Podešavanje sile stezanja bez alata
  • Kuka za crevo
  • Izvlačivi graničnik
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Savršen za čišćenje prozora, fasada i solarnih panela
Pribor