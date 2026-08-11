Namenjena za pranje prozora, fasada ili solarnih panela osmoznom vodom, pod niskim pritiskom i četkama ili pod malim pritiskom. Naša hibridna teleskopska cev TL 7 F dometa do 7 m ima više namena. Napravljena od specijalne mešavine ugljeničnih i staklenih vlakana: ističe se vrhunskom krutošću i ujedno veoma malom težinom. Inovativne brzorastavne spojnice omogućavaju praktično skraćivanje i produžavanje, dok integrisani uređaj protiv uvrtanja i rotirajuća osnova omogućavaju najveći stepen ergonomije tokom rada. Podešavanje sile stezanja bez alata i prema korisniku takođe olakšava rukovanje. Osim toga, za kuku na osnovi može se zakačiti uprtač.