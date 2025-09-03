Premium-Univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop
Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa funkcijom Aqua Stop, fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.
Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću dragocene Kärcher Premium-univerzalne spojnice sa funkcijom Aqua Stop. Od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike za naročito komforno rukovanje. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Premium-univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Udubljenja na dršci od meke plastike
- Za lako rukovanje.
Pričvršćivanje creva od nekorodirajućeg aluminijuma
- Garantuje robusnost
Aqua Stop
- Otkačinjanje bez prskanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|70 x 33 x 40