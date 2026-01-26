Filter-kese od netkanog tekstila KFI 357
Filter-kese od netkanog tekstila su dodatno prilagođene za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery i KWD 1 do KWD 3, kao i Kärcher čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002. Ističu se zbog svog materijala izuzetne otpornosti na habanje, optimalnom usisnom snagom i visokim procentom zadržavanja prašine. One su idealne za zahtevne primene, na primer za usisavanje grube i vlažne nečistoće. Obimom isporuke obuhvaćene su ukupno četiri kese.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|4
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|230 x 200 x 12
Područja primene
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja