Filter-kese od netkanog tekstila su dodatno prilagođene za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery i KWD 1 do KWD 3, kao i Kärcher čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002. Ističu se zbog svog materijala izuzetne otpornosti na habanje, optimalnom usisnom snagom i visokim procentom zadržavanja prašine. One su idealne za zahtevne primene, na primer za usisavanje grube i vlažne nečistoće. Obimom isporuke obuhvaćene su ukupno četiri kese.