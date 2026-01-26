Filter-kese od netkanog tekstila KFI 357

Izuzetno otporne na habanje filter-kese od netkanog tekstila su posebno razvijene za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery i KWD 1–KWD 3, kao i čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001/SE 4002.

Filter-kese od netkanog tekstila su dodatno prilagođene za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery i KWD 1 do KWD 3, kao i Kärcher čistače sa ekstrakcijom raspršivanjem SE 4001 i SE 4002. Ističu se zbog svog materijala izuzetne otpornosti na habanje, optimalnom usisnom snagom i visokim procentom zadržavanja prašine. One su idealne za zahtevne primene, na primer za usisavanje grube i vlažne nečistoće. Obimom isporuke obuhvaćene su ukupno četiri kese.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 4
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 230 x 200 x 12
Područja primene
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja