PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom

PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.

PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice i gumenim brisačem mnogo je moćnija od obične ribaće četke. Moćna četka za ribanje pod visokim pritiskom brzo i lako uklanja tvrdokornu nečistoću sa najrazličitijih površina. PS 40 ribaća četka se posebno preporučuje za čišćenje stepeništa, dvorišta, fasada, garaža, balkona, zidova, staza i prilaza. Idealna je i za čišćenje stepeništa i ivica. Odgovara svim Kärcher peračima pod pritiskom klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
Tri integrisane mlaznice visokog pritiska
  • Uklanjanje tvrdokorne nečistoće sa najrazličitijih površina.
Integrisani gumeni brisač
  • Brzo uklanjanje preostale vode.
Kompaktan dizajn
  • Idealno za čišćenje uglova i ivica bez prskanja.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
  • Uklanjanje tvrdokorne nečistoće sa najrazličitijih površina.
Kombinacija mlaza visokog pritiska i ručnog pritiska četke
  • Ekstrajak učinak čišćenja u poređenju sa običnom četkom za ribanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 744 x 303 x 759
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Stepenice
  • Terasa
  • Fasada
  • Garaža
  • Bašta i kameni zidovi
  • Balkon