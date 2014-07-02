PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom
PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.
PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice i gumenim brisačem mnogo je moćnija od obične ribaće četke. Moćna četka za ribanje pod visokim pritiskom brzo i lako uklanja tvrdokornu nečistoću sa najrazličitijih površina. PS 40 ribaća četka se posebno preporučuje za čišćenje stepeništa, dvorišta, fasada, garaža, balkona, zidova, staza i prilaza. Idealna je i za čišćenje stepeništa i ivica. Odgovara svim Kärcher peračima pod pritiskom klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
Tri integrisane mlaznice visokog pritiska
- Uklanjanje tvrdokorne nečistoće sa najrazličitijih površina.
Integrisani gumeni brisač
- Brzo uklanjanje preostale vode.
Kompaktan dizajn
- Idealno za čišćenje uglova i ivica bez prskanja.
Moćno čišćenje pod visokim pritiskom
- Uklanjanje tvrdokorne nečistoće sa najrazličitijih površina.
Kombinacija mlaza visokog pritiska i ručnog pritiska četke
- Ekstrajak učinak čišćenja u poređenju sa običnom četkom za ribanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
Područja primene
- Stepenice
- Terasa
- Fasada
- Garaža
- Bašta i kameni zidovi
- Balkon