Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 2.5l

Kiselo sredstvo za temeljno čišćenje. Snažno rastvara cementnu skramu, taloge i naslage (kamenac, rđa, zapekline od piva ili mleka). Namenjeno za čišćenje po završetku građevinskih radova.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 1
Težina sa ambalažom (kg) 3
Osobine
  • snažno, kiselo osnovno sredstvo za čišćenje za sve tvrde podove otporne na kiseline
  • rastvara skorele nečistoće od kamenca, rđe, masti, belančevina, piva i mleka
  • snažno rastvara cementnu skramu
  • naročito slabo peni
  • sa integrisanom zaštitom od korozije
  • Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
  • bez NTA
Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 2.5l
Sredstvo za osnovno čišćenje podova, kiselo RM 751, 2.5l
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije
  • P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Ispirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
  • P310 Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara.
  • P303 + P361 + P353 PRILIKOM KONTAKTA SA KOŽOM (ili kosom): Svu zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti. Kožu oprati vodom/tuširati se.
  • P501a Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje po završetku građevinskih radova
  • Čišćenje poda
Pribor