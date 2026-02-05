Cartridge filter WD/SE
Özellikler ve faydalar
Kartuş filtre
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Adet (Parça(lar))
|1
|Renk
|Kahverengi
|Ağırlık (kg)
|0,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|122 x 122 x 115
Uyumlu makineler
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus S V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 2 Plus V-15/4/18 Islak Kuru Elektrikli Süpürge
- WD 3 Kablosuz Premium Islak Kuru Süpürge Seti
- WD 3 Premium Bataryalı Islak Kuru Süpürge
Uygulama alanları
- İnce kir
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- Sıvılar