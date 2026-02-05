Bộ chuyển đổi ống nối dài
Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.
Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.
Tính năng và ưu điểm
Bộ nâng cấp hệ thống kết nối nhanh
- Phù hợp với toàn bộ máy phun rửa áp lực cao được sản xuất từ năm 1995 đến nay với hệ thống Kết nối nhanh
Khớp nối
- Dễ dàng hoán đổi và kết nối nhanh súng kích hoạt bằng Quick Connect
Hệ thống kết nối nhanh
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,171
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,198
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|80 x 45 x 61