Mit der handlichen Autodüse für Ihren Nass-/Trockensauger lassen sich textile Oberflächen in Ihrem Auto, wie unter anderem Kofferraum, Autositze, Rückbank und Fußraum, schnell und mühelos absaugen. Die Düse eignet sich ebenfalls für das Absaugen von Polsterflächen, Polstermöbeln und Matratzen im Haushalt. Die Autodüse kann mit allen Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugern und -Waschsaugern genutzt werden.