Extra lange Fugendüse
Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.
Die grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse präsentiert sich jetzt noch dünner und besticht durch noch besseres Handling. So lassen sich schwer erreichbare Stellen im Auto sowie Zwischenräume oder Fugen im Haushalt jetzt noch komfortabler reinigen. Die extra lange Fugendüse eignet sich für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger.
Merkmale und Vorteile
Grundlegend überarbeitete, noch dünnere und extra lange Fugendüse
Für die gründliche Reinigung schwer erreichbarer Stellen im Auto oder Haushalt
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Zwischenräume
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Seitentaschen im Auto