Das Saugpinselset ist ein Zubehörset bestehend aus zwei Saugpinseln mit harten bzw. weichen Borsten. Der Saugpinsel mit harten Borsten dient der gründlichen Reinigung von Polster- und Teppichflächen (z.B. Fußmatten oder Autositze). Der Saugpinsel mit weichen Borsten ermöglicht eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen (z.B. Armaturenbrett oder Mittelkonsole). Das praktische Saugpinselset ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.