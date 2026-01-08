Saugpinselset
Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.
Das Saugpinselset ist ein Zubehörset bestehend aus zwei Saugpinseln mit harten bzw. weichen Borsten. Der Saugpinsel mit harten Borsten dient der gründlichen Reinigung von Polster- und Teppichflächen (z.B. Fußmatten oder Autositze). Der Saugpinsel mit weichen Borsten ermöglicht eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen (z.B. Armaturenbrett oder Mittelkonsole). Das praktische Saugpinselset ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.
Merkmale und Vorteile
Saugpinsel mit harten Borsten für eine gründliche Reinigung von Polster- und Teppichflächen
Saugpinsel mit weichen Borsten für eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger
Geeignet für alle Kärcher Waschsauger der Gerätereihen SE 4, SE 5 und SE 6
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|2
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Kofferraum
- Autositze
- Rückbank
- Fußraum
- Armaturenbrett
- Mittelkonsole
- Seitentaschen im Auto
- Polster
- Polstermöbel
- Sensible Oberflächen