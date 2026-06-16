Autonomie infinie de la batterie et puissance maximale : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah se démarque par son mécanisme de déverrouillage simple qui permet une mise en place et un retrait faciles et rapides, et ce, sans aucun outil. Pour un maximum de flexibilité pendant l'utilisation, l'autonomie de l'appareil peut être prolongée à souhait grâce à des batteries supplémentaires. Le système de contact et la protection contre les éclaboussures IPX4 garantissent une utilisation en toute sécurité, même dans les appareils à courant élevé. Les cellules lithium-ion haut de gamme s'illustrent par un niveau de performance toujours constant et évitent aussi bien l'autodécharge que l'effet mémoire (perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes). Autre avantage : la zone à revêtement souple pour une prise en main optimale, sans glisser lors du changement de batterie. Durable grâce au partage de batterie : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V équipés du système de batterie interchangeable, y compris les appareils avec 2 batteries.