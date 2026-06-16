Battery Power 4/25
La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.
Autonomie infinie de la batterie et puissance maximale : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah se démarque par son mécanisme de déverrouillage simple qui permet une mise en place et un retrait faciles et rapides, et ce, sans aucun outil. Pour un maximum de flexibilité pendant l'utilisation, l'autonomie de l'appareil peut être prolongée à souhait grâce à des batteries supplémentaires. Le système de contact et la protection contre les éclaboussures IPX4 garantissent une utilisation en toute sécurité, même dans les appareils à courant élevé. Les cellules lithium-ion haut de gamme s'illustrent par un niveau de performance toujours constant et évitent aussi bien l'autodécharge que l'effet mémoire (perte de capacité résultant de décharges partielles fréquentes). Autre avantage : la zone à revêtement souple pour une prise en main optimale, sans glisser lors du changement de batterie. Durable grâce au partage de batterie : la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est compatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V équipés du système de batterie interchangeable, y compris les appareils avec 2 batteries.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 4 VCompatible avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V. Y compris les appareils nécessitant plus de puissance et par conséquent 2 batteries. Une batterie supplémentaire vous permet de bénéficier à tout moment d'une autonomie prolongée de l'appareil pour plus de flexibilité et de disponibilité. Utilisation durable et abordable de la batterie pour différents appareils.
Cellule lithium-ion puissanteLa batterie lithium-ion 2,5 Ah garantit des performances constantes et empêche l'autodécharge ainsi que l'effet mémoire. Avec cavalier de couplage en cuivre pour des résistances plus faibles et une puissance supérieure.
Protection contre les projections d'eau selon IPX4Protection optimale contre les éclaboussures, parfaitement adaptée aux utilisations en intérieur et en extérieur. Boîtier protégé contre la poussière, la corrosion et les sollicitations mécaniques.
Mécanisme de déverrouillage avec Softgrip
- Changement de batterie rapide et facile sans outils.
- Retrait pratique et sans glisser grâce à la poignée intégrée.
Système efficace de gestion de la batterie
- Fonctionnement avec des paramètres de cellule parfaitement configurés pour des performances maximales pendant le processus de décharge et de charge.
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
- Durée de vie prolongée de la batterie.
Gestion de température
- Performances maximales grâce à un concept efficace de dissipation de chaleur.
Système de contact sécurisé et haut de gamme avec fiche à 5 broches
- Sécurité maximale lors de l'utilisation de l'appareil et de la recharge.
- Y compris en cas de courants électriques élevés.
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Classe de protection
|IPX4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|97 x 30 x 37