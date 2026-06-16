Uitzonderlijk lange batterijduur en topprestaties: de 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij beschikt over een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme, waardoor het plaatsen en verwijderen van de batterij snel en moeiteloos gaat - zonder gereedschap. De werktijd van elk apparaat kan zo lang worden verlengd als u wilt met extra batterijen voor maximale flexibiliteit. Het contactsysteem en de spatwaterbescherming IPX4 zorgen voor een veilig gebruik, ook in apparaten met hoge elektrische stromen. De hoogwaardige lithium-ion-cellen overtuigen door hun constante prestatie, waardoor zelfontlading en het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading) worden voorkomen. Een bijkomend voordeel is het soft-touch gedeelte voor een optimale hantering om wegglijden bij het vervangen van de batterij te voorkomen. De 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij is geschikt voor alle apparaten die gebruikmaken van het 4 V Kärcher Battery Power platform – ook voor apparaten die werken op twee batterijen.