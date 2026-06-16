Batterij 4 V / 2,5 Ah
Deze 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij is geschikt voor gebruik in alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten.
Uitzonderlijk lange batterijduur en topprestaties: de 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij beschikt over een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme, waardoor het plaatsen en verwijderen van de batterij snel en moeiteloos gaat - zonder gereedschap. De werktijd van elk apparaat kan zo lang worden verlengd als u wilt met extra batterijen voor maximale flexibiliteit. Het contactsysteem en de spatwaterbescherming IPX4 zorgen voor een veilig gebruik, ook in apparaten met hoge elektrische stromen. De hoogwaardige lithium-ion-cellen overtuigen door hun constante prestatie, waardoor zelfontlading en het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading) worden voorkomen. Een bijkomend voordeel is het soft-touch gedeelte voor een optimale hantering om wegglijden bij het vervangen van de batterij te voorkomen. De 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij is geschikt voor alle apparaten die gebruikmaken van het 4 V Kärcher Battery Power platform – ook voor apparaten die werken op twee batterijen.
Kenmerken en voordelen
4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijGeschikt voor alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten. Ook voor apparaten die een hogere stroombehoefte hebben en dus twee batterijen nodig hebben. U kunt de gebruiksduur van uw apparaat verlengen met een extra batterij voor meer flexibiliteit en bedrijfsgereedheid op elk moment. Duurzaam en voordelig gebruik van de batterij voor verschillende apparaten.
Krachtige lithium-ioncelDe 2,5 Ah lithium-ion-batterij garandeert een constant vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugen effect. Met koperen celconnector voor minder weerstand en meer vermogen.
IPX4-geclassificeerd - beschermd tegen spatwaterOptimale bescherming tegen spatwater, dus perfect voor gebruik binnen en buiten. Stofdichte, corrosiebestendige en mechanisch beschermde behuizing.
Ontgrendelingsmechanisme met softgrip
- Snellere en eenvoudigere batterijwissel – geen gereedschap nodig.
- Gemakkelijk te verwijderen, zonder wegglijden dankzij verzonken handgrepen.
Efficiënt batterijbeheersysteem
- Werking met optimale celparameters voor de beste prestaties tijdens het ontladen en opladen.
- Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Langere levensduur van de batterij.
Temperatuur beheer
- Topprestaties dankzij efficiënt afvalwarmteconcept.
Veilig en hoogwaardig contactsysteem met vijfpolige stekker
- Hoogste veiligheidsniveau bij gebruik en opladen van het apparaat.
- Hetzelfde geldt ook voor hoge elektrische stromen.
Robuuste behuizing
- De batterijbehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|4 V Battery platform
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Veiligheidsklasse
|IPX4
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|97 x 30 x 37