Batterij 4 V / 2,5 Ah

Deze 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij is geschikt voor gebruik in alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten.

Uitzonderlijk lange batterijduur en topprestaties: de 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij beschikt over een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme, waardoor het plaatsen en verwijderen van de batterij snel en moeiteloos gaat - zonder gereedschap. De werktijd van elk apparaat kan zo lang worden verlengd als u wilt met extra batterijen voor maximale flexibiliteit. Het contactsysteem en de spatwaterbescherming IPX4 zorgen voor een veilig gebruik, ook in apparaten met hoge elektrische stromen. De hoogwaardige lithium-ion-cellen overtuigen door hun constante prestatie, waardoor zelfontlading en het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading) worden voorkomen. Een bijkomend voordeel is het soft-touch gedeelte voor een optimale hantering om wegglijden bij het vervangen van de batterij te voorkomen. De 4 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batterij is geschikt voor alle apparaten die gebruikmaken van het 4 V Kärcher Battery Power platform – ook voor apparaten die werken op twee batterijen.

Kenmerken en voordelen
Batterij 4 V / 2,5 Ah: 4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
4 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij
Geschikt voor alle 4 V Kärcher Battery Power apparaten. Ook voor apparaten die een hogere stroombehoefte hebben en dus twee batterijen nodig hebben. U kunt de gebruiksduur van uw apparaat verlengen met een extra batterij voor meer flexibiliteit en bedrijfsgereedheid op elk moment. Duurzaam en voordelig gebruik van de batterij voor verschillende apparaten.
Batterij 4 V / 2,5 Ah: Krachtige lithium-ioncel
Krachtige lithium-ioncel
De 2,5 Ah lithium-ion-batterij garandeert een constant vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugen effect. Met koperen celconnector voor minder weerstand en meer vermogen.
Batterij 4 V / 2,5 Ah: IPX4-geclassificeerd - beschermd tegen spatwater
IPX4-geclassificeerd - beschermd tegen spatwater
Optimale bescherming tegen spatwater, dus perfect voor gebruik binnen en buiten. Stofdichte, corrosiebestendige en mechanisch beschermde behuizing.
Ontgrendelingsmechanisme met softgrip
  • Snellere en eenvoudigere batterijwissel – geen gereedschap nodig.
  • Gemakkelijk te verwijderen, zonder wegglijden dankzij verzonken handgrepen.
Efficiënt batterijbeheersysteem
  • Werking met optimale celparameters voor de beste prestaties tijdens het ontladen en opladen.
  • Beschermt de batterij tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
  • Langere levensduur van de batterij.
Temperatuur beheer
  • Topprestaties dankzij efficiënt afvalwarmteconcept.
Veilig en hoogwaardig contactsysteem met vijfpolige stekker
  • Hoogste veiligheidsniveau bij gebruik en opladen van het apparaat.
  • Hetzelfde geldt ook voor hoge elektrische stromen.
Robuuste behuizing
  • De batterijbehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 4 V Battery platform
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Capaciteit (Ah) 2,5
Veiligheidsklasse IPX4
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 97 x 30 x 37
Batterij 4 V / 2,5 Ah
Videos