Couteau de débroussaillage double LTR Battery

La mousse prolifère sous les arbustes, les mauvaises herbes s'installent sous les buissons et la végétation devient sauvage. Il est grand temps de remettre un peu d'ordre dans ces zones laissées à l'abandon. Un travail exigeant comme celui-là est entre de bonnes mains avec les têtes de coupe à doubles lames de haute qualité fournies par lot de deux pour l'utilisation avec les coupe-bordures fonctionnant sur batterie 18 V et 36 V Kärcher Battery Power. Elles permettent de déloger la végétation, la mousse et les mauvaises herbes des endroits du jardin peu accessibles avec la tondeuse.