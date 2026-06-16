Set van 2 messen voor kantentrimmer LTR Battery
Is er ongecontroleerde groei in je tuin op moeilijk bereikbare plaatsen? Niet nadat het dubbelzijdig trimmerblad aan het werk is gegaan. Het blad is ontworpen om te worden gebruikt bij alle 18V en 36V Kärcher draadloze kantentrimmers.
Onder de struiken is het bemost, onkruid ontspruit en ongecontroleerde groei gedijt onder de struiken. Nu is het tijd om de zaken weer op orde te brengen. Veeleisend werk als dit kan het beste worden gedaan met de hoogwaardige trimmers met dubbel mes in een duo-pack, die geschikt zijn voor gebruik in de draadloze 18V en 36V Kärcher kantentrimmers. Ongecontroleerde groei, mos en onkruid kunnen ook worden verwijderd op moeilijk bereikbare plaatsen in de tuin met de gazonmaaier.
Kenmerken en voordelen
Wijdverspreid gebruik
- Zelfs stuggere onbeheerste groei wordt ingeperkt met de robuuste trimmers.
Trimmer met dubbel mes
- Efficiënte snijresultaten dankzij de trimmer met dubbele messen.
- Dankzij zijn scherpe messen worden contouren netjes gesneden en randen met precisie getrimd.
Vervanging van de messen van de trimmer zonder gereedschap
- Wijziging naar een nieuw trimmermes met slecht enkele handbewegingen.
Handige set van 2 stuks
- In de levering zit een trimmer met 2 dubbele messen gemaakt uit robuust kunststof.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Ideaal voor gebruik in de Kärcher kantentrimmers met 18 V en 36 V batterij.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal messen
|2
|Maaibreedte (cm)
|23
|Kleur
|grijs
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|115 x 75 x 36
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden