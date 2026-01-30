Filtre HEPA 12
Grâce au filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998), l'air évacué de l'aspirateur est plus propre que l'air ambiant.
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) filtre de manière fiable et sûre les saletés les plus fines, comme le pollen ou les particules allergènes, présentes dans l'air. Il est si minutieux que l'air rejeté par l'aspirateur est plus propre que l'air de la pièce en question. Il est recommandé de changer le filtre une fois par an. Le filtre hygiénique HEPA 12 convient aux appareils VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.
Caractéristiques et avantages
Filtre à maille fine
- Filtre de manière fiable les saletés les plus fines telles que le pollen et les particules allergènes.
Remplacement aisé
- Remplacement rapide et facile grâce au support magnétique.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 50 x 50
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche