Filter HEPA
Dankzij de HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) is de afvoerlucht van de stofzuiger schoner dan de omgevingslucht. Geschikt voor de VC 6 Cordless en VC 7 Cordless toestellen.
De HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) filtert betrouwbaar en veilig het fijnste vuil zoals pollen of allergieveroorzakende deeltjes uit de lucht. Deze is zo efficiënt dat de uitblaaslucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de betreffende ruimte. We raden aan om de filter één keer per jaar te vervangen. Deze HEPA 12-hygiënefilter is geschikt voor de VC 6 Cordless (Premium) ourFamily- en VC 7 Cordless yourMax-apparaten.
Kenmerken en voordelen
Fijnmazige filter
- Filtert betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en andere allergie veroorzakende deeltjes.
Eenvoudig te verwisselen
- Snel en eenvoudig te verwisselen dankzij magnetische houder.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|90 x 50 x 50
