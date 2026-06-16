Lance d'arrosage
Pour le raccordement du nettoyeur moyenne pression Kärcher aux accessoires dotés du raccord Quick Connect. Compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.
La lance d'arrosage relie tous les modèles KHB et OC 6-18 et leurs accessoires à raccord Quick Connect. Elle permet un travail ergonomique et offre une bonne protection contre les éclaboussures grâce à la distance. La lance d'arrosage est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18. Pour son utilisation, un accessoire à raccord Quick Connect est requis, par exemple la lance MJ 24 Multi Jet.
Caractéristiques et avantages
Raccordement des accessoires pour Kärcher KHB et OC 6-18 à raccord Quick Connect
- Travail ergonomique et bonne protection contre les éclaboussures.
Code couleurs sur le raccord à baïonnette
- Différenciation claire par rapport aux accessoires pour nettoyeur haute pression.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 40 x 37