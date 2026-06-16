Lance d'arrosage

Pour le raccordement du nettoyeur moyenne pression Kärcher aux accessoires dotés du raccord Quick Connect. Compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18.

La lance d'arrosage relie tous les modèles KHB et OC 6-18 et leurs accessoires à raccord Quick Connect. Elle permet un travail ergonomique et offre une bonne protection contre les éclaboussures grâce à la distance. La lance d'arrosage est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18. Pour son utilisation, un accessoire à raccord Quick Connect est requis, par exemple la lance MJ 24 Multi Jet.

Caractéristiques et avantages
Raccordement des accessoires pour Kärcher KHB et OC 6-18 à raccord Quick Connect
  • Travail ergonomique et bonne protection contre les éclaboussures.
Code couleurs sur le raccord à baïonnette
  • Différenciation claire par rapport aux accessoires pour nettoyeur haute pression.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0,1
Poids emballage inclus (kg) 0,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 384 x 40 x 37