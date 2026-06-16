La lance d'arrosage relie tous les modèles KHB et OC 6-18 et leurs accessoires à raccord Quick Connect. Elle permet un travail ergonomique et offre une bonne protection contre les éclaboussures grâce à la distance. La lance d'arrosage est compatible avec tous les modèles KHB et OC 6-18. Pour son utilisation, un accessoire à raccord Quick Connect est requis, par exemple la lance MJ 24 Multi Jet.