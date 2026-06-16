Verlenglans

Verlenglans om de actieradius te vergroten met 0,4 meter. Voor een comfortabele reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor alle Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers

De spuitlans maakt verbinding met alle KHB- en OC 6-18 modellen en hun accessoires via de Quick Connect-adapter. Hierdoor werk je ergonomisch en beschermt de extra afstand tegen opspattend water. De spuitlans is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18 modellen. Toepassing vereist accessoires met Quick Connect-adapter, zoals de MJ 24 Multi Jet.

Kenmerken en voordelen
Aansluiten van Kärcher KHB en OC 6-18 accessoires met behulp van de Quick Connect-adapter
  • Ergonomisch werken en een goede bescherming tegen opspattend water.
Kleurcodering aan de bajonetaansluiting
  • Duidelijk onderscheid met hogedrukaccessoires
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 384 x 40 x 37