Verlenglans
Verlenglans om de actieradius te vergroten met 0,4 meter. Voor een comfortabele reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor alle Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers
De spuitlans maakt verbinding met alle KHB- en OC 6-18 modellen en hun accessoires via de Quick Connect-adapter. Hierdoor werk je ergonomisch en beschermt de extra afstand tegen opspattend water. De spuitlans is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18 modellen. Toepassing vereist accessoires met Quick Connect-adapter, zoals de MJ 24 Multi Jet.
Kenmerken en voordelen
Aansluiten van Kärcher KHB en OC 6-18 accessoires met behulp van de Quick Connect-adapter
- Ergonomisch werken en een goede bescherming tegen opspattend water.
Kleurcodering aan de bajonetaansluiting
- Duidelijk onderscheid met hogedrukaccessoires
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|384 x 40 x 37