De spuitlans maakt verbinding met alle KHB- en OC 6-18 modellen en hun accessoires via de Quick Connect-adapter. Hierdoor werk je ergonomisch en beschermt de extra afstand tegen opspattend water. De spuitlans is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18 modellen. Toepassing vereist accessoires met Quick Connect-adapter, zoals de MJ 24 Multi Jet.