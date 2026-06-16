Lot de gicleurs TR kit de projection de
Kit de buses spécifique à l'appareil avec buse pour dispositif d'hydrosablage et insert de buse. Pour une performance optimale du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Le kit de buses spécifique à l'appareil garantit les performances optimales du dispositif d'hydrosablage Kärcher. Il se compose d'une buse pour dispositif d'hydrosablage et d'une buse. Uniquement en combinaison avec un dispositif d'hydrosablage 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)
- Dispositif d’hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU