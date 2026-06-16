Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)

Ajout de produit de sablage au jet haute pression. Pour décaper la peinture, la rouille et la calamine. Montage sur la lance d'arrosage au lieu de la buse haute pression. Sans réglage du débit

Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher permet d'ajouter très facilement un agent de sablage au jet haute pression. Le dispositif d'hydrosablage est placé directement sur la lance (à la place de la buse HD). Sans réglage des quantités.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 3,4
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Accessoires
Piéces détachées Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.