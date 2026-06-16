Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Het straalsproeieropzetstuk is aangesloten aan de lans (vervangt de hogedruk sproeier). Met controle van de wateropbrengst.