Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)

Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.

Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Het straalsproeieropzetstuk is aangesloten aan de lans (vervangt de hogedruk sproeier). Met controle van de wateropbrengst.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,4
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toebehoren
Onderdelen Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.