Hogedrukreiniger HD 6/15 M Plus
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M met AC motor en axiaalpomp met 3 plunjers. Compact en betrouwbaar toestel met goede reinigingsprestaties en energie-efficiëntie voor dagelijks gebruik.
Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M omvat standaard talrijke innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bijvoorbeeld, beschermt alle hogedruk-onderdelen tegen beschadiging in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukspuitpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de kracht die nodig is om het pistool vast te houden tot nul te herleiden, en met de EASY!Lock snelsluitingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefaansluitingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid van het toestel. Het toestel is geschikt voor zowel een vertikaal als stationair gebruik, wat een grote flexibiliteit oplevert in gebruik. De robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingskracht en de energie-efficiëntiemet ongeveer 20%. De talrijke opbergmogelijkheden voor het toebehoren, ook tijdens het transport, alsook een zeer servicevriendelijke layout van het toestel, vervolledigen het intelligente concept van de HD 6/15 M.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Flexibele bedieningOntworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening Maximale stabiliteit bij een horizontale bediening aangezien de wielen zo de grond niet raken.
Grote mobiliteitDuwbeugel kan worden ingeschoven met één druk op de knop, waardoor het toestel compacter wordt en minder opbergruimte nodig heeft. Moeiteloze opberging in service-voertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verminderen de opstarttijd.
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Eenvoudige Service
- Eenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is.
- Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|30
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|33,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwondernemers, handelaars, dienstverleners voor gebouwen en lokale overheden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 M Plus
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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