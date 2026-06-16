Hogedrukreiniger HD 6/15 M Plus

Onze mobiele koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M omvat standaard talrijke innovatieve uitrustingskenmerken om veilig en comfortabel te kunnen werken. De automatische drukontlasting, bijvoorbeeld, beschermt alle hogedruk-onderdelen tegen beschadiging in stand-by modus, terwijl het innovatieve EASY!Force hogedrukspuitpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om zo de kracht die nodig is om het pistool vast te houden tot nul te herleiden, en met de EASY!Lock snelsluitingen kan u tot 5 maal sneller werken dan met de traditionele schroefaansluitingen zonder enige negatieve impact op de robuustheid en de duurzaamheid van het toestel. Het toestel is geschikt voor zowel een vertikaal als stationair gebruik, wat een grote flexibiliteit oplevert in gebruik. De robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop verhoogt de reinigingskracht en de energie-efficiëntiemet ongeveer 20%. De talrijke opbergmogelijkheden voor het toebehoren, ook tijdens het transport, alsook een zeer servicevriendelijke layout van het toestel, vervolledigen het intelligente concept van de HD 6/15 M.