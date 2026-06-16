HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1

Zelfvoorzienend en mobiel: de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger werkt zonder energiebron op een druk van 200 bar. De uiterst efficiënte HDS Trailer is geschikt voor gemeentediensten, industrie en de bouw.

Dankzij de krachtige dieselmotor levert de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger steeds een vlekkeloos schoonmaakresultaat zonder elektriciteit te gebruiken. Voorbeelden van toepassingen zijn bouwsites, de industrie en gemeentediensten. Deze betrouwbare machine legt de lat niet alleen hoog met haar exemplarische efficiëntie, maar ook met haar maximale mobiliteit en flexibiliteit. Verder scoort de HDS Trailer hoge punten met het grote gebruiksgemak en de eenvoudige toegang voor service. De machine kan naar wens geconfigureerd worden en daardoor aangepast aan individuele verzoeken.

Kenmerken en voordelen
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1: Hoogste efficiëntie
Hoogste efficiëntie
Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1: Eenvoudige bediening
Eenvoudige bediening
Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1: Onafhankelijk gebruik
Onafhankelijk gebruik
Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger. Met dieseltank van 100 liter – ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Grote flexibiliteit
  • Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
  • Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
  • Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
  • Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
  • Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
  • Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
  • Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
  • Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
  • Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Diesel
Motorenfabrikant Yanmar
Motorvermogen (kW/pk) 19 / 26
Wateropbrengst (l/u) 900 - 1700
Werkdruk (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u) 9,7
Gewicht (met toebehoren) (kg) 945
Afmetingen (l x b x h) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Hogedrukslang: 40 m
  • Sproeilans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo Control
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
Videos
Toepassingen
  • Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
  • Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
  • Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)
Configureerbare componenten

De lagedrukslanghaspel heeft een slangcapaciteit van maximaal 30 meter, inclusief een lagedrukslang van 30 meter. Andere voordelen: comfortabele slinger, grote flexibiliteit bij het vullen van de aanhangwagen en de mogelijkheid om de slang eenvoudig en gemakkelijk tegen vorst te beschermen.

Maximale flexibiliteit tijdens hogedrukreiniging: dankzij de aanzienlijk grotere werkradius kan de gebruiksvriendelijke hogedrukslanghaspel-bevestigingsset voor de HDS-trailer van Kärcher tot 50 meter hogedrukslang bevatten, waardoor reinigingstaken op grote afstand van de trailer kunnen worden uitgevoerd en de slang tijdens opslag en transport wordt beschermd.

De hogedrukslanghaspel kan worden gebruikt in plaats van de lagedrukslanghaspel. Hierdoor kunnen twee gebruikers tegelijkertijd comfortabel werken. Dankzij een slangcapaciteit van 50 meter is er ook een groot bereik. De hogedrukslang moet apart worden besteld.

Met de bediening voor twee spuitlansen kunnen twee gebruikers comfortabel werken. Bij een configuratie met één hogedrukslanghaspel kan op elk moment een tweede slang op de aanhanger worden aangesloten. Bij een configuratie met twee hogedrukslanghaspels kan elke gebruiker onafhankelijk van de andere met een eigen haspel werken.

De basismachine in de skid-versie heeft een frame, zonder beschermkap en watertank. De machine is extreem plaatsbesparend, inclusief 20-liter watertank.

De cabine-uitvoering omvat de watertank en de grote brandstoftank en kan worden gebruikt in een vaste opstelling of als opbouw op een voertuig, zoals een pick-up, platform of bestelwagen. De beschermkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. De basismachine met beschermkap en watertank wordt geleverd zonder trekstang.

De aanhanger-uitvoering is niet alleen mobiel en compact, maar overtuigt ook door een hoge mate van flexibiliteit en is volledig zelfvoorzienend dankzij het water en de brandstof aan boord. De basismachine is uitgerust met een beschermkap, watertank, chassis en dissel.

De schokdempers voor de aanhanger-uitvoering verhogen de rijstabiliteit en zijn een vereiste voor de goedkeuring van de aanhanger bij hogere rijsnelheden.

De toerentalregeling voor HDS-aanhangers van Kärcher: de ergonomische gashendel maakt een eenvoudige regeling van het motortoerental en de druk tot 200 bar mogelijk voor de stoommodus of voor onkruidverwijdering.

De stoommodus maakt werken in de stoomfase mogelijk tot een watertemperatuur van 155°C. Bijzonder geschikt voor de reiniging en desinfectie van grotere oppervlakken, omdat de hoge temperaturen ook op betrouwbare wijze hardnekkig vuil verwijderen en een verscheidenheid aan ziekteverwekkers neutraliseren.

De modus voor onkruidverwijdering genereert constant hoge temperaturen voor een effectieve onkruidverwijdering en is bovendien milieuvriendelijk. Er worden geen chemicaliën gebruikt en het water wordt verwarmd tot meer dan 90°C.
Toebehoren
Reinigingsmiddel