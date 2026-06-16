HDS Trailer HDS 17/20 De Tr1
Zelfvoorzienend en mobiel: de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger werkt zonder energiebron op een druk van 200 bar. De uiterst efficiënte HDS Trailer is geschikt voor gemeentediensten, industrie en de bouw.
Dankzij de krachtige dieselmotor levert de HDS 17/20 warmwater hogedrukreiniger steeds een vlekkeloos schoonmaakresultaat zonder elektriciteit te gebruiken. Voorbeelden van toepassingen zijn bouwsites, de industrie en gemeentediensten. Deze betrouwbare machine legt de lat niet alleen hoog met haar exemplarische efficiëntie, maar ook met haar maximale mobiliteit en flexibiliteit. Verder scoort de HDS Trailer hoge punten met het grote gebruiksgemak en de eenvoudige toegang voor service. De machine kan naar wens geconfigureerd worden en daardoor aangepast aan individuele verzoeken.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
Eenvoudige bedieningGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik. Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger. Met dieseltank van 100 liter – ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Grote flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
Onderhoudsvriendelijk
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
Betrouwbaarheid
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen (kW/pk)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|900 - 1700
|Werkdruk (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|9,7
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|945
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Hogedrukslang: 40 m
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Videos
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)