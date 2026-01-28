Hogedrukreiniger HDS 5/15 UX
Instapmodel van de warmwaterhogedrukreinigers met een voordelige prijs. Innovatieve 'staande' vormgeving zorgt voor een goede mobiliteit en ergonomie. Heel gebruiksvriendelijk dankzij 1-knops bediening en ingebouwde slanghouder en toebehorenvak.
Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "staande" klasse van warmwaterhogedrukreinigers is het horizontale machineconcept. Dit zorgt voor een laag gewicht en compacte afmetingen, waardoor ze probleemloos kunnen worden geladen en getransporteerd. Ze kunnen ook in verticale positie worden vervoerd in een stationwagen. Dankzij hun compacte vormgeving nemen deze apparaten een minimum aan opbergruimte in wanneer ze niet worden gebruikt. De grote wielen en ergonomische duw-/trekbeugel zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en mobiliteit, zelfs op moeilijk terrein. De axiale hogedrukpomp is uitgerust met drie plunjers uit gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar schakelt de machine automatisch uit wanneer het handspuitpistool gesloten is. Dit verlicht de druk op de componenten en verlengt hun levensduur. De hogedrukpomp, de ventilator van de brander ende verwarmingsoliepomp worden aangedreven door een elektromotor en vormen samen een aandrijfmodule. Dit principe zorgt niet alleen voor een heel compact samenstel en hoge opbrengst, maar maakt de apparaten ook bijzonder betrouwbaar. De kenmerken van de beproefde boilertechnologie van Kärcher zijn hoge prestaties op een beperkte plaats en volledige naleving van de wettelijke emissienormen. Eenfasig apparaat met tweepolige, luchtgekoelde elektromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Reinigingsmiddeldosering bij lage druk.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde slanghaspelVeilig en gemakkelijk opbergen van de hogedrukslang. Waarborg voor ergonomisch werken. Kortere voorbereidingstijden.
Innovatief Upright-designGemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden. Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.
WaterfijnfilterBetrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen. Van buiten af moeiteloos uitneembaar.
Compacte constructie
- Ruimtebesparend opbergen en vervoeren.
- Pomp die niet morst en brandstofreservoir voor liggend vervoer.
- Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|2,7
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|2,4
|Brandstoftank (l)
|6,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|80,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|89,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|618 x 1163 x 994
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Sproeilans: 840 mm
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen