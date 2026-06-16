Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Warmwaterhogedrukreiniger op wisselstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, regeling aan het pistool van druk en waterhoeveelheid enz.
Krachtige, eenfase warmwaterhogedrukreiniger uit de compactklasse met 4-polige, watergekoelde elektromotor. Unieke Eco-stand voor een milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 1-knops bediening. Uitstekende mobiliteit dankzij grote wielen en stuurwiel. Resistent chassis met geïntegreerde tanks voor reinigingsmiddel en brandstof. Ergonomisch Easy-!Force-handspuitpistool met softgrip en Servo-Control voor constante regeling van druk en waterhoeveelheid op het toebehoren. Handige opbergvakken voor toebehoren, sproeiers enz.
Kenmerken en voordelen
Rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
- Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
- De gepatenteerde Kärcher-krachtsproeier kan tot 40 procent meer slagkracht leveren dan conventionele sproeiers.
Bedrijfszekerheid
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem beschermt de verwarmingsspiraal tegen schade door kalkafzetting.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering van reinigingsmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
- Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
- Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopsbediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|280 - 560
|Werkdruk (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Max. druk (bar)
|200
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|3,4
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|3,6
|Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u)
|2,9
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|121,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|133,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Sproeilans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Softdempingssysteem (SDS)
- Hogedruklans
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 6/14-4 C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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