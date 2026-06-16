Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C

Warmwaterhogedrukreiniger op wisselstroom met 4-polige, watergekoelde elektromotor, 1-knops bediening, geïntegreerde tanks, regeling aan het pistool van druk en waterhoeveelheid enz.

Krachtige, eenfase warmwaterhogedrukreiniger uit de compactklasse met 4-polige, watergekoelde elektromotor. Unieke Eco-stand voor een milieuvriendelijk en rendabel gebruik. Gebruiksvriendelijk dankzij centrale 1-knops bediening. Uitstekende mobiliteit dankzij grote wielen en stuurwiel. Resistent chassis met geïntegreerde tanks voor reinigingsmiddel en brandstof. Ergonomisch Easy-!Force-handspuitpistool met softgrip en Servo-Control voor constante regeling van druk en waterhoeveelheid op het toebehoren. Handige opbergvakken voor toebehoren, sproeiers enz.

Kenmerken en voordelen
Rendabiliteit
  • eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
  • Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
  • Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkracht.
  • Roterende roestvrijstalen lans van 1050 mm.
  • De gepatenteerde Kärcher-krachtsproeier kan tot 40 procent meer slagkracht leveren dan conventionele sproeiers.
Bedrijfszekerheid
  • Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
  • Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
  • Wateronthardingssysteem beschermt de verwarmingsspiraal tegen schade door kalkafzetting.
  • Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Meerdere opbergruimtes voor accessoires geïntegreerd in de machine
  • Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
  • Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
  • Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering van reinigingsmiddel
  • Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
  • Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
  • Grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
  • Geïntegreerde kantelmodule voor het moeiteloos overwinnen van obstakels zoals trappen en stoepranden.
  • Duwbeugels voor een handig transport en een goede wendbaarheid.
Eenvoudige bedieningselementen
  • Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopsbediening.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 230
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 280 - 560
Werkdruk (bar/MPa) 30 - 140 / 3 - 14
Max. druk (bar) 200
Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C) min. 80 - max. 155
Vermogen (kW) 3,4
Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u) 3,6
Verbruik stookolie, eco!efficiency (kg/u) 2,9
Stroomkabel (m) 5
Brandstoftank (l) 15
Gewicht (met toebehoren) (kg) 121,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 133,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1066 x 650 x 920

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Sproeilans: 1050 mm
  • Powersproeier
  • Servo Control

Uitvoering

  • Lengte hogedrukslang: 10 m
  • Type hogedrukslang: Lange levensduur
  • Softdempingssysteem (SDS)
  • Hogedruklans
  • Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Hogedrukreiniger HDS 6/14-4 C
Videos
Toepassingen
  • Reiniging van voertuigen
  • Reiniging van uitrusting en machines
  • Reiniging van de werkplaats
  • Reiniging van buitenterreinen
  • Reiniging van tankstations
  • Gevelreiniging
  • Reiniging van zwembaden
  • Reiniging van sportfaciliteiten
  • Reiniging tijdens het productieproces
  • Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 6/14-4 C

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.