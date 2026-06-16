Of het nu om een verticaal of horizontaal gebruik gaat: de koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage kan elke situatie aan bij een zwaar, dagelijks, professioneel gebruik. De mobiele en zeer robuuste 3-fasige machine is uitgerust met een 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop, die een verbetering van 20% mogelijk maakt wat betreft reinigingsprestaties en energie-efficiëntie. Er is een automatische drukontlasting geïntegreerd om alle hogedrukonderdelen te beschermen, en een extra waterfilter voor de pomp zelf. De HD 6/15 M Cage is ontworpen om de service zéér gemakkelijk te maken, en hij is uitgerust met een gepoedercoat stalen buizenframe dat ervoor zorgt dat de hogedrukreiniger zelfs in de zwaarste omstandigheden kan gebruikt worden zonder schade op te lopen. Er is nog een extra standaard uitrusting voorzien, zoals ons innovatief EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelkoppelingen, die ervoor zorgen dat u vijf maal sneller kunt werken dan met de traditionele schroefkoppelingen, zonder te moeten inboeten op stevigheid of duurzaamheid.