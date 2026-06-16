Hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage
Ontworpen voor een dagelijks, professioneel gebruik. Zeer robuuste, mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage met een 3-plunjer axiaalpomp en een stalen buizenframe ter bescherming van de pompeenheid.
Of het nu om een verticaal of horizontaal gebruik gaat: de koudwater hogedrukreiniger HD 6/15 M Cage kan elke situatie aan bij een zwaar, dagelijks, professioneel gebruik. De mobiele en zeer robuuste 3-fasige machine is uitgerust met een 3-plunjer axiaalpomp met messing cilinderkop, die een verbetering van 20% mogelijk maakt wat betreft reinigingsprestaties en energie-efficiëntie. Er is een automatische drukontlasting geïntegreerd om alle hogedrukonderdelen te beschermen, en een extra waterfilter voor de pomp zelf. De HD 6/15 M Cage is ontworpen om de service zéér gemakkelijk te maken, en hij is uitgerust met een gepoedercoat stalen buizenframe dat ervoor zorgt dat de hogedrukreiniger zelfs in de zwaarste omstandigheden kan gebruikt worden zonder schade op te lopen. Er is nog een extra standaard uitrusting voorzien, zoals ons innovatief EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruikmaakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelkoppelingen, die ervoor zorgen dat u vijf maal sneller kunt werken dan met de traditionele schroefkoppelingen, zonder te moeten inboeten op stevigheid of duurzaamheid.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustEen robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Het stalen buizenframe is ook geschikt voor het eenvoudig bevestigen en vastzetten van de machine in het servicevoertuig. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadigingen en vuil.
Hoogwaardige uitrustingAutomatische drukontlasting om de onderdelen te beschermen en zo hun levensduur te verlengen. Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop
Eenvoudige ServiceEenvoudige toegang tot de cilinderkop als de bodem van het toestel geopend is. Eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast door simpelweg de cover te verwijderen. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verbeterde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 zuigers voor aanzienlijk lagere doorstroom- en drukverliezen.
- 20% hogere reinigingsprestaties en betere energie-efficiëntie.
Efficiënte en tijdbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force hogedrukspuitpistool
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Flexibele bediening
- Ontworpen voor zowel een verticale als horizontale bediening
Intelligente opberging voor toebehoren
- Houder voor bevestiging van de schuimlans
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct op het apparaat worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 25
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|34
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|38,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|420 x 460 x 970
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukuitschakeling
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/15 M Cage
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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