Pistolet G 145 Q
Pistolet haute pression avec afficheur LED pour indiquer les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5.
Le pistolet haute pression qui permet un plus grand contrôle lors du nettoyage. Équipé d’un afficheur LED pour indiquer le niveau de pression et le mode détergent, ainsi que d’un raccord pratique Quick Connect. Une simple rotation de la lance d'arrosage Vario Power suffit pour régler les niveaux de pression SOFT, MEDIUM et HARD, ainsi que le mode détergent. L’afficheur LED est facile à lire, quelles que soient les conditions météo. Le pistolet convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5.
Caractéristiques et avantages
Pistolet de rechange pour nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5
- Pour un remplacement simple du pistolet
Écran LED facile à lire avec indication du niveau de la pression et mode détergent
- Pour une sélection simple de la pression appropriée à l'objet à nettoyer.
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
- Application confortable du détergent
Sécurité enfants
- Bloque le pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|552 x 43 x 223