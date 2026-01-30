G 145 Q Full Control Power spuitpistool

Dankzij dit hogedrukpistool kan u met een nog grotere controle reinigen. Het is uitgerust met een LED display waarop het drukniveau wordt weergegeven en met een Quick Connect adaptor. Door de Vario Power spuitlans te draaien kan u het drukniveau instellen op HARD, MEDIUM of SOFT of op reinigingsmiddelen-modus. Het LED display kan onder alle weersomstandigheden gemakkelijk worden afgelezen. Het spuitpistool is geschikt voor alle Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.