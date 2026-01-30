G 145 Q Full Control Power spuitpistool
Hogedrukpistool met LED display voor het weergeven van de verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect. Voor de Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.
Dankzij dit hogedrukpistool kan u met een nog grotere controle reinigen. Het is uitgerust met een LED display waarop het drukniveau wordt weergegeven en met een Quick Connect adaptor. Door de Vario Power spuitlans te draaien kan u het drukniveau instellen op HARD, MEDIUM of SOFT of op reinigingsmiddelen-modus. Het LED display kan onder alle weersomstandigheden gemakkelijk worden afgelezen. Het spuitpistool is geschikt voor alle Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.
Kenmerken en voordelen
Vervangpistool voor de hogedrukreinigers van Kärcher Power Control en Full Control uit de klasses K 4 tot K 5
- Voor het eenvoudig vervangen van het spuitpistool.
Eenvoudig te lezen LED-display voor de aanduiding van het drukniveau en reinigingsmiddelen-modus
- Voor een eenvoudige keuze van het juiste drukniveau voor het te reinigen object.
Quick Connect adaptor
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
Bajonetaansluiting
- Hiermee kunnen alle Kärcher toebehoren worden aangesloten
Lage druk voor het gebruik van reinigingsmiddelen
- Handig aanbrengen van reinigingsmiddel.
Kinderbeveiliging
- Blokkeert het spuitpistool.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|552 x 43 x 223