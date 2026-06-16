Préfiltre de pompe de grande taille
Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau des impuretés grossières ou du sable. Il est associé au principe d’étanchéité PerfectConnect radiale, pour une étanchéité fiable.
Le préfiltre de pompe convient pour l’ensemble des pompes de jardin, stations de pompage automatique et installations d’adduction d’eau courantes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm), en particulier pour les équipements sans filtre intégré d’un débit jusqu’à 6000 l/h. Le préfiltre protège efficacement la pompe des impuretés grossières ou du sable, pour une durée de vie encore allongée. Il est possible de retirer l’élément filtrant pour le nettoyer. Le filtre fin a un maillage de 250 µm (0,25 mm). Le principe d’étanchéité radiale des accessoires BP permet un montage d’une simplicité enfantine et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement irréprochable.
Caractéristiques et avantages
Filtre amovible
- Le filtre peut être nettoyé sous l'eau courante, ce qui permet de le réutiliser sans cesse.
Pré-filtre pour la pompe
- Pour les pompes de débit jusqu’à 6000 l/h.
Préfiltre
- Pour la protection supplémentaire de la pompe contre les impuretés grossières et le sable.
Spécifications
Données techniques
|Tailles
|Jusqu'à 6 000 l/h largeur de maille : 250 μm (0,25 mm)
|Pression (bar)
|8
|Taille des mailles (mm)
|0,25
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 220 x 316
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Filtration des impuretés dans l'eau