Raccord pour flexible d’aspiration et tuyau d’arrosage 1" + 3/4"
Le raccord permet de brancher les flexibles d’aspiration et tuyaux d’arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.
Avec le raccord PerfectConnect pour flexibles d’aspiration et tuyaux d’arrosage, le branchement résistant à la dépression des flexibles d’aspiration côté aspiration et des tuyaux d’arrosage côté refoulement des pompes devient un jeu d’enfant. Le raccord est la solution adaptée pour les pompes avec filetage de raccord G1 (33,3 mm) ainsi que les flexibles 3/4" et 1". Ils sont prêts à l’emploi pour les pompes de jardin, les stations de pompage automatique et les installations d’adduction d’eau. La livraison inclut un écrou-raccord et un collier de serrage. Grâce au principe d’étanchéité PerfectConnect des accessoires BP, les pompes bénéficient d’une étanchéité particulièrement fiable et d’un fonctionnement irréprochable garanti.
Caractéristiques et avantages
Connecteur
- Pour le branchement résistant à la pression des flexibles sur la pompe.
Filetage rotatif
- Pour la mise en place simple du raccord sur la pompe, en particulier lorsque le flexible est déjà installé.
Pour des tuyaux 3/4" et 1"
- Pour fixer le flexible sur le raccord de pompe.
Avec collier de serrage
- Pour fixer le flexible sur le raccord de pompe.
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|45 x 80 x 45
Équipement
- Accessoires de la gamme Kärcher PerfectConnect
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
- Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge