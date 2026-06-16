Set de rouleaux pour pierre
Pour nettoyer en toute simplicité les sols durs résistants et les joints sales : set de rouleaux pour pierre 2 pièces, conçu pour éliminer les salissures tenaces. Lavable en machine jusqu’à 60 °C.
Le jeu de 2 rouleaux spécial carrelage et pierre est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique, ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite. Compatible avec EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 et FC 8. Grâce aux poils intégrés, le jeu de rouleaux spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières. Les rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® à textile haut de gamme
- Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 60 x 60
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Sols durs résistants (par ex. pierre, céramique), ne convient pas aux sols en pierre naturelle délicats (par ex. marbre, terre cuite)
- Salissures tenaces sur les sols durs résistants
- Nettoyage des joints de sols durs résistants