Set microvezelrollen FC stenen vloeren
Robuuste harde vloeren en vieze voegen zeer eenvoudig reinigen: met de 2-delige rollenset voor stenen vloeren tegen hardnekkig vuil. Geschikt voor machinewas tot 60°C.
De 2-delige rollenset voor stenen vloeren is de perfecte assistent voor het grondig reinigen van robuuste harde vloeren. Dankzij ingeweven nylon borstelharen en schuurstrepen verwijder je hardnekkig vuil in een handomdraai en laat je zelfs voegen en oneffen oppervlakken weer blinken. Geschikt voor machinewas tot 60°C.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde borstelharen
- Voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|300 x 60 x 60