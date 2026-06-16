Set microvezelrollen FC stenen vloeren

De 2-delige rollenset voor stenen vloeren is de perfecte assistent voor het grondig reinigen van robuuste harde vloeren. Dankzij ingeweven nylon borstelharen en schuurstrepen verwijder je hardnekkig vuil in een handomdraai en laat je zelfs voegen en oneffen oppervlakken weer blinken. Geschikt voor machinewas tot 60°C.