WR 50
En combinaison avec un nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher, la lance WR 50 de 50 cm de large est idéale pour l'élimination des mauvaises herbes. Livré avec un châssis adaptable et un adaptateur de buse.
Élimination efficace et sans effort des mauvaises herbes: il suffit de connecter la lance WR 50 à votre nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et d'éliminer les mauvaises herbes de manière confortable, complète et durable. Le nettoyeur haute pression fournit la température optimale de 98 ° C pour l'élimination des herbes, tandis que l'adaptateur de buse fourni assure un débit d'eau optimal sur la barre de buse de 50 cm de large. Grâce au kit de fixation de la roue adaptative fourni pour la lance, vous pouvez travailler confortablement et sans fatigue, même à long terme.
Caractéristiques et avantages
Kit de roues adaptatif fourni
- Travail confortable et sans fatigue pour des opérations plus longues.
- Une distance de travail optimale au sol est garantie à tout moment.
Interaction optimisée entre le nettoyeur haute pression et la lance pour mauvaises herbes pour un désherbage efficace
- L'adaptateur de buse intégré garantit la quantité d'eau adéquate en fonction du nettoyeur haute pression utilisé.
- La technologie de brûleur la plus moderne assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).
Conception compacte de la lance à mauvaises herbes
- La forme compacte permet de travailler dans des espaces confinés.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|2,2
|Poids emballage inclus (kg)
|3,5
Domaines d'utilisation
- Enlèvement efficace et confortable des mauvaises herbes
Piéces détachées WR 50
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.