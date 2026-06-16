Élimination efficace et sans effort des mauvaises herbes: il suffit de connecter la lance WR 50 à votre nettoyeur haute pression à eau chaude Kärcher et d'éliminer les mauvaises herbes de manière confortable, complète et durable. Le nettoyeur haute pression fournit la température optimale de 98 ° C pour l'élimination des herbes, tandis que l'adaptateur de buse fourni assure un débit d'eau optimal sur la barre de buse de 50 cm de large. Grâce au kit de fixation de la roue adaptative fourni pour la lance, vous pouvez travailler confortablement et sans fatigue, même à long terme.