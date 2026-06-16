Classic Frange coton à bande auto-agrippante 40 cm
Bonnette en coton avec fixation auto-agrippante pour le lavage des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Idéale pour des utilisations selon la méthode de préconditionnement.
Les boucles de la bonnette auto-agrippante sont majoritairement en coton et spécialement adaptées au lavage direct et à l'entretien des sols huilés ou cirés en liège, bois et parquet. Détail important : le faible poids de la bonnette réduit les coûts de reconditionnement, puisque cela permet de laver davantage de bonnettes dans une charge de lavage. Pour un nettoyage optimal et pour éviter de trop humidifier le sol, aspergez la bonnette avec 150 % de son poids en liquide de nettoyage selon la méthode de reconditionnement. L'étape de séchage de la surface est généralement inutile.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|70% coton / 30% PET
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles tuftées
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids d'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 105
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide